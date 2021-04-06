محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري لمتابعة سير العمل والوقوف على توافر الأدوية

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، سير العمل بمستشفى البداري المركزي؛ لمتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفى والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها، رافقه خلال الجولة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وناجح سعد نائب رئيس المركز.

حيث بدأ المحافظ، زيارته المفاجئة لمستشفى البداري المركزي، بتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى ووحدة معالجة المياه والتقى بالمرضى والعاملين بالقسم، واطمأن على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأشاد المحافظ، بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم وتقديم الخدمات الطبية بسهولة وتذليل كافة الإجراءات أمامهم تم تفقد بنك الدم بالمستشفى والمعمل الملحق به.

واستمع إلى شرح من مدير المستشفى للكميات المتوفرة من فصائل الدم كما تفقد صيدلية المستشفى وصيدلية العلاج على نفقة الدولة واستمع إلى شرح لأنواع وكميات الأدوية المتوفرة بالمستشفى فضلًا عن توافر المستلزمات الطبية.

واستكمل المحافظ جولته بالمستشفى بتفقد العيادات الخارجية منها عيادة الأسنان والرمد والنفسية والعصبية، وتابع سير العمل بتلك العيادات وتواجد الأطباء والتمريض.

كما أنهى جولته بالمستشفى بتفقد المغسلة المركزية والمطبخ الرئيسي وشاهد سير العمل بهما، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ أسيوط، خلال الجولة، رئيس مركز ومدينة البداري ومدير المستشفى ورؤساء الأقسام بالمتابعة المستمرة لسير العمل ومقابلة المرضى للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

كما طالب بحصر احتياجات أقسام المستشفى من أجهزة طبية أو تخصصات طبية لمخاطبة وزارة الصحة؛ لتوفير تلك الاحتياجات للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وجدد محافظ أسيوط، مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).