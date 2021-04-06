ترامب يهاجم نيويورك تايمز: فاشلة ومتحيزة

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، قصة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تشرح بالتفصيل ممارسات جمع تبرعات مشبوهة قامت بها حملته الانتخابية، متهما الصحيفة بالسعي للانتقاص من الدعم المالي الشعبي لحملته، واصفا الصحيفة بـ"الفشلة والمتحيزة".

وقال ترامب في بيان: "في قصة أخرى متحيزة للغاية، كتبت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة هذا الاسبوع مقالا مضللا في نهاية هذا الأسبوع حاول الانتقاص من عملية جمع التبرعات القياسية خلال حملة 2020"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأضاف ترامب: "بغض النظر عن التزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين، كانت هذه حملة انتصر فيها بسهولة رئيسكم الجمهوري المحبوب، أنا!"، مكررا الادعاء بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية سرقت منه عبر عمليات احتيال واسعة النطاق.

وزعم الرئيس الأمريكي السابق أن "الدعم الذى حصل عليه في عام 2020 كان كبيرا جدا" لدرجة أن صحيفة "نيويورك تايمز" شعرت بضرورة "الدفاع" عن الديمقراطيين من خلال التشكيك في ممارسات جمع التبرعات لحملته الانتخابية.

وقال ترامب إن نجاح حملته في جمع التبرعات يعود إلى حماس الناخبين وحقيقة أن أنصاره كانوا متحمسين للتبرع بشكل متكرر.

وجاءت تعليقات الرئيس الأمريكي السابق في أعقاب قصة نشرتها الصحيفة الأمريكية، السبت الماضي، تسلط الضوء على قيام حملة ترامب بإرجاع عشرات الملايين من الدولارات إلى المانحين في الأشهر الأخيرة من عام 2020، وهو رقم تجاوز بكثير مبلغ 5.6 مليون دولار الذي ردته حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن.