 وفاة الممثل البريطاني بول ريتر نجم هاري بوتر إثر معاناته من ورم في المخ - بوابة الشروق
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وفاة الممثل البريطاني بول ريتر نجم هاري بوتر إثر معاناته من ورم في المخ

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 2:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 2:59 م

توفي الممثل البريطاني بول ريتر، المعروف بالدوره الذي قدمه في فيلم "هاري بوتر"، عن عمر ناهز 54 عاما، بحسب ما أكده وكيل أعماله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتوفي الممثل مساء أمس الاثنين إثر معاناته من ورم في المخ.

وجاء في بيان صادر عن وكيل أعماله، اليوم الثلاثاء، أن زوجته بولي وابنيه فرانك ونواه، كانوا إلى جانبه عندما توفي.

وقال وكيل أعماله: "لقد كان بول ممثلا لديه موهبة استثنائية، حيث كان يجسد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوار فوق خشبة المسرح وعلى الشاشة أيضا، بمهارة غير عادية... لقد كان ذكيا ولطيفا جدا ومضحكا للغاية. سوف نفتقده كثيرا".


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