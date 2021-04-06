ميونخ تأمل في حضور الجماهير خلال يورو 2020

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تأمل مدينة ميونخ الألمانية في حضور الجماهير خلال المباريات التي تستضيفها في يورو 2020 التي تأجلت من الصيف الماضي للصيف المقبل، وذلك رغم استمرار أزمة جائحة كورونا.

وذكر مجلس مدينة ميونخ اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "الاتحاد الألماني لكرة القدم ومدينة ميونخ المضيفة، يواصلان التخطيط ليورو 2020 بسيناريوهات متعددة فيما يتعلق بحضور الجماهير في الاستاد ، ووفقا لذلك سيتم تقديم المستندات (اللازمة) ".

وسوف يعتمد السيناريو الذي سيتم تطبيقه على وضعية الجائحة في يونيو ويوليو.

ومن المقرر أن يخوض منتخب ألمانيا مبارياته الثلاث في دور المجموعات من البطولة القارية على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ، في مواجهة فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا والمجر أيام 15 و19 و23 يونيو المقبل.

ويستضيف ملعب أليانز أرينا مباراة في دور الثمانية ليورو 2020 يوم الثاني من يوليو المقبل.

وأوضح بيان مجلس مدينة ميونخ "بالتأكيد من الممكن والمرغوب فيه حضور الجماهير إلى الاستاد خلال المباريات الأربع في ميونخ"، مضيفا "الانسحاب ليس على قائمة ميونخ".

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في وقت سابق من الاسبوع أن المدن الـ12 المضيفة ومن بينها ميونخ قدمت تصورها لاستضافة المباريات.

وقال مارتين كالن مدير المسابقات في يويفا لمحطة "تي في 3" الهولندية مطلع الاسبوع "حددنا السابع من أربيل كموعد نهائي، لذا من المرضي أن كافة المدن ردت بالفعل بشكل إيجابي".

وتنطلق يورو 2020 في 11 يونيو وتختتم يوم 11 يوليو في استاد ويمبلي في لندن.