محكمة بولاية ألمانية تؤيد حكما يشكك في قانونية قيود التجول

أيدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، اليوم الثلاثاء، حكما أصدرته المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر(عاصمة الولاية) يشكك في قانونية قيود التجول في إطار مكافحة وباء كورونا.

كانت المحكمة الإدارية أعلنت في الثاني من أبريل الجاري، أن الأمر بفرض قيود على التجول في منطقة هانوفر يُحْتَمل أن يكون مخالفا للقانون في بعض الحالات الفردية.

ورفضت المحكمة العليا في حكم مستعجل الاعتراض الذي تقدمت به سلطات مدينة هانوفر ضد قرار المحكمة الإدارية، وقالت في حيثيات حكمها إن تقييد التجول ليس إجراء ضروريا للحماية لأنه ينتهك مبدأ التناسب.

وعلى إثر ذلك، ألغت منطقة هانوفر بأثر فوري مساء اليوم المرسوم العام المتعلق بتقييد التجول.

يشار إلى أن سلطات المدينة كانت لا تسمح للسكان بمغادرة المنازل في الفترة بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا إلا لأسباب مقبولة.