الرئيس الفلبيني: النزاع في بحر الصيني الجنوبي لن يؤثر على العلاقات الودية مع بكين

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قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الثلاثاء، إن خلاف بلاده مع بكين بشأن النشاط في بحر الصين الجنوبي لن يؤثر على العلاقات الودية الثنائية.

وأضاف في بيان: "سوف نستمر في حل القضايا بمنطقة شعب وايت صن المرجانية عبر القنوات الدبلوماسية والسبل السلمية".

وكان وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لوررينزانا قد طالب الأسبوع الماضي الصين بسحب سفنها التي ترسو في خليج وايت صن المرجانية منذ مطلع مارس الماضي.

وتقول الفلبين، إن منطقة الشعب المرجانية تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، في حين تقول الصين إن المياه تعد موقع صيد تقليدي لها.

وقال دوتيرتي: "مهما كانت الخلافات التي بيننا وبين الصين، فإنها لن تحدد علاقاتنا الثنائية ولن تكون عائقا أمام المسار الإيجابي لعلاقاتنا الثنائية الودية وتعاوننا العميق بشأن مواجهة جائحة كورونا ويشمل التعاون في مجال اللقاحات والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة".

كما أعرب دوتيرتي عن شكره للصين لتبرعها بمليون جرعة لقاح في مارس الماضي. وتعتمد الفلبين على الصين ودول أخرى للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وتزعم الصين أحقيتها في بحر الصين الجنوبي بأكمله، وقامت ببناء جزر اصطناعية وبها منشآت ذات قدرات عسكرية على الشعب المرجانية بالمنطقة.

وبجانب الفلبين، تزعم أيضا كل من فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أحقيتهم في المنطقة، التي يعتقد أنها غنية بالموارد البحرية والمعدنية.