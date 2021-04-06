تزايد الضغوط لإغلاق المدارس في أونتاريو بعد تزايد الإصابات بالسلالة الجديدة لكورونا

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يواجه رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي، ضغوطا متزايدة من أجل إغلاق المدارس مع تزايد أعداد المصابين بسلالة جديدة أشد خطورة من فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء الإقليم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السلطات الصحية في ضواحي بيل ولينتجون دوفيرن جوليب استخدمت سلطاتها المحلية أمس لغلق المدارس والتحول إلى التعليم عن بعد فقط. وسيستمر الإغلاق حتى 18 أبريل الحالي.

وقال المجلس المحلي للمدارس في مدينة تورنتو العاصمة المالية لكندا، إن المدارس لا تزال مفتوحة في الوقت الحالي.

وكانت حكومة إقليم أونتاريو أعلنت رغبتها الصريحة، في استمرار المدارس مفتوحة على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التعليم في حكومة الإقليم ستيفن ليتشي في أول أبريل الحالي "الطلاب يستحقون أن يكونوا في الصف.. استمرار فتح المدارس أمر حيوي بالنسبة للصحة النفسية ولتعليم الأطفال".