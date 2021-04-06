ارتفاع حصيلة وفيات انقلاب عبارة ركاب في بنجلاديش إلى 34 شخصا

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن حصيلة وفيات كارثة انقلاب عبارة في بنجلاديش، قفزت إلى 34 شخصا، بعد أن عثر أفراد البحث والانقاذ على مزيد من الجثث في النهر الذي يقع بالقرب من العاصمة دكا.

وكانت العبارة تقل أكثر من 50 راكبا عندما غرقت مساء أمس الأول الأحد، بعد أن صطدمتها سفينة شحن في نهر شيتالاكشيا، على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب دكا.

ومن جانبها، قالت ناهدة باريك المسؤولة في الحكومة المحلية، إن أطقم البحث عثرت على ثماني جثث أخرى كانت طافية فوق المياه، بعد إلغاء عمليات الإنقاذ رسميا أمس الاثنين.

وكان قد تم العثور على 21 جثة كانت محاصرة داخل العبارة ذات الطابقين، عندما تم قطر السفينة إلى الشاطئ بعد عملية إنقاذ استمرت 18 ساعة قام بها فريق من قوات البحرية وخفر السواحل والشرطة وخدمات الإطفاء وموظفي إدارة الدفاع المدني.

وعُثر على خمس جثث أخرى في أماكن متفرقة بعد ساعات من غرق العبارة.

من ناحية أخرى، قال الكومودور غلام صادق، رئيس هيئة النقل المائي الداخلي في بنجلاديش، إن خفر السواحل سيواصلون عمليات البحث في الوقت الحالي في حال تم العثور على المزيد من الجثث.