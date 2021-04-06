 نيوزيلندا تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أبريل 2021 9:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

نيوزيلندا تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

ولينجتون - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 9:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 9:28 ص

سجلت وزارة الصحة في نيوزيلندا، 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال اليومين الماضيين، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي، اليوم الثلاثاء- أن من بين الحالات الجديدة، حالة وافدة من الولايات المتحدة، وحالة وافدة من الفلبين، وحالتان من بريطانيا، وحالة من إثيوبيا و12 حالة وافدة من الهند، فيما تم على الفور إخضاعها للحجر الصحي.

يذكر أن نيوزيلندا نجحت في احتواء تفشي الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى من خلال تطبيق إجراءات مشددة منها أنظمة التتبع السريع وإغلاق الحدود والإغلاق المفاجئ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك