 إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في ولاية ميرلاند - بوابة الشروق
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إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في ولاية ميرلاند


نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 8:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 8:28 م

أكدت البحرية الأمريكية وقوع حادث إطلاق نار في قاعدة "فورت ديتريك" العسكرية في ولاية ميرلاند، أسفر، كما أفادت الشرطة في وقت سابق، عن وقوع إصابتين على الأقل ومقتل المنفذ.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان نُشر على حسابها على "تويتر": "البحرية الأمريكية تؤكد وقوع إطلاق نار بين جنود في فورت ديتريك في ولاية ميرلاند".

وأضاف البيان أنه "تم تحييد مطلق النار، وهو جندي في مستشفى تابع للبحرية الأمريكية"، مشيرة إلى أن السلطات تراقب الوضع عن كثب، وسوف تعلن عن التفاصيل في وقت لاحق، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ووفق حساب شرطة مقاطعة فريدريك، فإن الحادث تسبب في وقوع إصابتين.

وقالت الشرطة إن الشخصين اللذين أطلق النار عليهما أصيبا بجروح خطيرة، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

كما أشارت السلطات إلى أن "الوقت لا يزال مبكرا لإعطاء تفاصيل حول ما حدث".

وأضافت أن "الأمور تتطور وما زلنا بانتظار جمع الأدلة والوقائع وليس هناك معلومات حتى الآن حول ملابسات الحادث".

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