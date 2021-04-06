إعلان حالة التأهب لهبوب عواصف على موانئ نوفوروسيسك وبريمورسك وأوست لوجا بروسيا

أعلنت شركة "ترانسنفت" الروسية المشغلة لخطوط الأنابيب في بيان لها، أنه قد تم الإعلان عن حالة تأهب من هبوب عاصفة على ميناء نوفوروسيسك الروسي الواقع على البحر الأسود صباح الثلاثاء، بعد أن عاد تحميل النفط من جديد لما كان مخططا له، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء.

كما تم الإعلان عن حالة التأهب لهبوب عواصف على مينائي بريمورسك وأوست لوجا في بحر البلطيق، إلا أن الجدول الخاص بمواعيد التحميل لم يتأثر حتى الآن وسوف يعتمد على حالة الطقس الفعلية.

وكانت شركة "تومسكنفت" المنتجة للنفط الخام، والمملوكة لشركتي "روسنفت" و"جازبروم نفت"، قامت أمس الاثنين بتقييد تدفق النفط إلى نظام خطوط الأنابيب عند نقطة دخول.