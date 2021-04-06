وزير الري بجنوب السودان لـ«الشروق»: ندعم مطالبة مصر والسودان باتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة

ــ مناوا بيتر: المخاوف المصرية والسودانية من أضرار السد «مشروعة».. وعلى إثيوبيا مراجعة مواقفها بتأنٍ وتقديم المصلحة المشتركة للمنطقة على المصلحة الفردية الضيقة

ــ المياه ليست بترولا وتسعيرها أمر مرفوض وغير مقبول.. ومباحثات مع القاهرة لإحياء مشروع قناة جونجلى

قال وزير الرى بدولة جنوب السودان مناوا بيتر، إن هناك حالة إحباط فى محيط القارة الأفريقية من شرقها إلى غربها بسبب الفشل المتكرر لمباحثات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا موضحا أنه إذا أصرت أديس أبابا على الملء الثانى للسد بدون تنسيق مسبق مع القاهرة والخرطوم ستدخل الأزمة مرحلة خطيرة، وستمثل هذه الخطوة سابقة فيما يتعلق بالمياه العابرة بين الدول وقواعد القانون الدولى المنظمة لاستغلالها.

وأضاف بيتر فى حوار خاص لـ«الشروق» على هامش زيارته الرسمية للخرطوم، أن موقف بلاده مازال ثابتا ولم يتغير تجاه مصر والسودان، وهو الوصول لاتفاق عادل ومُلزم لكل الأطراف، كاشفا عن أن وزارة الرى بجنوب السودان تعمل على دراسة اتفاقية الإطار التعاونى لدول حوض النيل المعروفة باسم «اتفاقية عنتيبى» لعام 2010 لإدخال بعض التعديلات عليها وسوف تطرح ذلك مع دولتى المصب.

ونفى الوزير بشكل قاطع تصريحات مفبركة نشرتها بعض وسائل الإعلام المعُادية لمصر وعلى رأسها «الجزيرة»، تشير إلى دعمه لإثيوبيا فى بناء السد بالشكل الحالى، ومصادقة بلاده على «اتفاقية عنتيبى» والتى لم توقع عليها كل من مصر والسودان والكونغو الديمقراطية، وإلى نص الحوار:

* كيف ترى تطورات الموقف بين مصر والسودان وإثيوبيا فى ضوء تعثر مفاوضات سد النهضة؟

ــ هناك حالة إحباط فى محيط القارة الأفريقية من شرقها إلى غربها بسبب الفشل التكرر لمباحثات الدول الثلاث، فالمفاوضات مستمرة منذ 10 سنوات بالعديد من الجولات، استضافتها العديد من العواصم الأفريقية والغربية أيضا مثل واشنطن، والتى تم التوافق فيها بنسبة كبيرة على حل الخلافات والأطراف الثلاثة نجحت فى تجاوز العديد من القضايا العالقة!، ولكن فى الوقت الراهن الخلاف ما زال مستمر بشأن محاولة مصر والسودان الوصول إلى اتفاق مُرضً للدول الثلاث ومُلزم وعادل والاتفاق حول آلية ملء وتشغيل السد، وإثيوبيا تعتقد إنها غير ملزمة بذلك ومستمرة فى خطواتها نحو الملء الثانى للسد بشكل أحادى، ومن ثم نشعر بالاحباط لهذا الفشل المتكرر، لاسيما أن المنطقة بأكملها تعانى من توترات وهناك مشاكل عديدة فى الإقليم.

وهناك تخوفات مصرية وسودانية مشروعة، كما أن هناك تخوفات إثيوبية من التوقيع على اتفاق مٌلزم بالنسبة لها، وهو ما يعمق حدة عدم التفاهم بين الطرفين.

وأظن أن القانون الدولى واضح للغاية ولن نصل إلى صراع ولكن إذا استمر الوضع بالشكل الحالى، وأصرت إثيوبيا على الملء الثانى بدون تنسيق مسبق مع السودان ومصر فقد تدخل الأزمة مرحلة خطيرة، وستكون سابقة فيما يتعلق بالمياه العابرة بين الدول لأنه لا يمكن تجاوز مبادئ القانون الدولى بشأنها، كما أعتقد إنه إذا توافرات الإرادة السياسية والرؤية المستقبلية فمن الممكن أن نصل لاتفاق، وأعلم أن الجانب المصرى ليس لديه اعتراض على السد كمشروع وحريص على حق أديس أبابا فى التنمية مع عدم الإضرار بمصالح القاهرة، ويسعى للتوافق بشأن المشاركة لدرء الآثار المترتبة خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، أو فى حالة الفيضان الشديد.

* ما هو موقف جنوب السودان الراهن بشأن أزمة سد النهضة؟

ــ جنوب السودان ترغب فى وصول الدول الثلاثة إلى اتفاق مُرضً للجميع ومُلزم بشأن ملء وتشغيل السد، وإذا اتفقت الدول الثلاث وتوفرت الإرادة السياسية للتعايش مع الواقع أن المياه تتقاسمها الدول والشعوب سيكون سد النهضة مشروع تكامل، ولابد من البٌعد عن التصعيد الاعلامى فى الوقت الراهن لأنه لا يدعم الوصول إلى حل مٌرض ويخلق تعنت فى المواقف ويُحدث تعبئة سلبية بين الشعوب.

ولكن إذا استكملت إثيوبيا خطواتها بشأن الملء الثانى بدون اتفاق مع مصر والسودان، أعتقد إنهم بذلك لم يتركوا فرصة غير اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى مرة أخرى، ولكن لا نقبل أن تدخل الدول الثلاثة فى صراع.

* إذن ليس هناك تغير فى موقف جنوب السودان تجاه مصر والسودان بشأن تلك الأزمة؟

ــ موقفنا مازال ثابتا ولم يتغير تجاه مصر والسودان، وهو ضرورة الوصول لاتفاق عادل ومُلزم لكل الأطراف، ولاستمرار مشروع السد من المفترض أن يكون هناك تطمينات من الجانب الإثيوبى تجاه المخاوف والشواغل المصرية والسودانية، فى الوقت نفسه تقدم دولتا المصب توضيحا لإثيوبيا لمخاطبة مخاوفها من الاتفاق المُلزم، ففى اعتقادى الشخصى أن أديس أبابا برغم عدم إعلانها عن ذلك يبدو أن لديها مخاوف بشأن الاتفاق وشعور بأنه مساس بسيادة بلادها.

ولا أظن أن موقف مصر والسودان ينطلق كمحاولة لفرض آرائهم على الجانب الإثيوبى، ولكنه رأى فنى لضمان سلامة السد العالى فى مصر، وسد الروصيرص فى السودان وضمان استمرار تدفق المياه لهما. وأؤكد أننى لم أدلِ بأية تصريحات صحفية عن السد ولم ألتقِ بـ«الجزيرة».

* لكن هناك تعنت من الجانب الإثيوبى مستمر منذ سنوات، بما تفسره؟

ــ أعتقد أن وجهة النظر الإثيوبية تتمثل فى أن سد النهضة مشروع قومى وتم تمويله بجهود شعبية، ويعمل على إحياء آمالهم فى توفير كهرباء لأكثر من 48% من السكان، وليس هناك شخص ضد ذلك ولكن مع عدم المساس بمصالح الدول الأخرى وهذا مبدأ أصيل فى القانون الدولى الذى يحكم العلاقات فيما يخص المياه العابرة بين الدول.

ورغم أن هناك تفاؤلا من جانبى، ولكنى لا أجد تفسيرا واضحا لأننى لا أستطيع الحديث عن الجانب الإثيوبى، ولكن لابد أن يعملوا على مراجعة مواقفهم بتأنٍ وبنظرة كلية، لأن التعاون بين الدول الثلاث هام للغاية، فلابد من تقديم المصلحة المشتركة للمنطقة على المصلحة الفردية الضيقة.

فى الوقت نفسه إذا اتفقت إثيوبيا على كيفية الملء والتشغيل سيظل السد يعمل على توليد طاقته الكهربائية بنفس القدر ومن ثم سوف تستفيد اقتصاديا ولن تخسر شيئا إذا وافقت على مطالب مصر والسودان، وليس هناك أى مساس بسيادتها بأن يتم وضع آلية لذلك، خاصة أن دولتى المصب حريصة على ضمان سلامة السدود المبنية على النيل الأزرق، وضمان تدفق المياه بكميات معقولة ومتفق عليها.

إن استمرار الخلاف بشأن مشروع سد النهضة بهذا الشكل الحالى من الممكن أن يمثل تهديد للأمن والسلم الدوليين، ولذلك من المفترض أن تعمل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى على رفع وتيرة نبرتهم وتدخلهم مع الدول الثلاث.

* ولكن عدد من التقارير الإعلامية تحدثت عن نوايا إثيوبية لتفعيل مبدأ «تسعير المياه» مستقبلا وبيعها كـ«البترول».. ما رأيك فى ذلك؟

ــ الحديث عن تسعير المياه أو محاولة استخدامها كورقة ضغط لإخضاع الدول الأخرى «أمر مرفوض وغير مقبول» تماما حتى فى القانون الدولى، فأى مياه عابرة بين الدول تخضع للقانون الدولى وليس للقانون المحلى للدولة ولا يحق للدولة التى ينبع منها المياه منعها عن دولة المصب، فهذا وضع خلقه الله منذ بدء الخليقة.

كما أن المياه ليست كالبترول، فالبترول يقع فى مساحة وحدود الدولة المالكة له وتعمل على استخراجه والاستفادة اقتصاديا منه، فالمياه التى تقع داخل الأراضى الإثيوبية وغير العابرة لأى دولة وتنتهى داخل حدود أراضيها لا يمكن التدخل بشأنها.

ومن ثم محاولة استخدام المياه كسلاح ضد دول المصب من بعض دول المنبع سيخلق صراعا فى المنطقة، وأتذكر أنه عقب توقيع اتفاق «كامب ديفيد» قال الرئيس الراحل أنور السادات إن مصر لن تعود للحرب مرة أخرى إلا بسبب المياه، وأعتقد أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن المياه خط أحمر «مبررة» فهناك أكثر من 97 % من الشعب المصرى يعتمدون بصورة رئيسة على مياه النيل، ومحاولة تكرير مياه البحر مكلفة ماديا، بالإضافة إلى الزيادة السكانية فى مصر تجعل احتياجاتها المائية تزداد سنويا، فتلك الأسباب بجانب عدم وضوح الوصول إلى حل بشأن سد النهضة يجعل الأمن المصرى القومى كله مهددا، ومن حق المصريين الشعور بالقلق، وبنفس القدر فى السودان وهذا قلق مشروع، لذلك لابد من مخاطبة هذا القلق المصرى وطمأنة تلك الشواغل.

* هل ستوقع جوبا بشكل رسمى قريبًا على اتفاقية عنتيبى؟

ــ وزارة الرى بجنوب السودان تعمل على دراسة الاتفاقية لعمل بعض التعديلات بها وسوف نطرح ذلك مع دولتى المصب، لأن بها بعض البنود التى تحتاج إلى توضيح لاسيما فيما يخص بند الأغلبية وليس الإجماع!، لأن القرار فيما يخص الأمن القومى لدولة أخرى يكون من الصعب تركه بدون قواعد قانونية تحميه، وتركه ليتم تنفيذه بنسبة 50% + 1 !!

كما أن هناك تحفظات من بعض الدول التى لم توقع على الاتفاقية كـ«جنوب السودان» التى لم تكن نالت استقلالها وقت توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى «الكونغو الديمقراطية ومصر والسودان»، إذن ليست دول المصب فقط التى لم توقع عليها، ولكن هناك دول أخرى فى منطقة حوض النيل.

ومنذ استقلال بلادنا لم يتم دراسة ملف الموارد المائية حتى الآن، ولم يتم مناقشة آثار الاتفاق على مستقبلنا وهناك عدة أمور غير واضحة بالنسبة لنا، والتصديق على الاتفاق غير مطروح للنقاش فى جوبا وليس أولوية لنا وفى المراحل المقبلة سنبحث وجهات النظر بالنسبة للجانب المصرى والسودانى والكونغولى بشأن ذلك.

* ما هى التطورات بشأن اعادة إحياء مشروع «قناة جونجلى»؟ وما هى فوائدها بالنسبة لجنوب السودان؟

ــ مشروع القناة سيعمل على تقليل الفاقد الكبير من المياه فى جونجلى سنويا، وحل أزمة الفيضانات المتكررة فى جنوب السودان، لاسيما أن العام الماضى تضرر أكثر من مليون مواطن ومن خلالها يمكن تقليل نسبة الفيضانات، كما ستعمل على توفير مساحات إضافية من الأراضى تصل إلى 200 ألف فدان، حتى تبدأ جنوب السودان الاعتماد على نفسها فى الزراعة وتتخلى عن الاستيراد، فضلا عن أن المشروع سيوفر خط ملاحة نهرية لنا وسيربط جوبا وحتى ملكال ومنها للخرطوم، بالإضافة إلى قدرة المشروع فى السيطرة على التوسع الزائد فى المستنقعات المائية.

وفى الوقت الراهن هناك تنسيق بين وزارتى الرى بمصر وجنوب السودان، لإرسال فريق مسح ميدانى جوى وأرضى على طول القناة والمناطق المجاورة، لبحث ودراسة التغيرات بالمنطقة، لاسيما أن «بور» مغمورة بالمياه، فضلا عن أن المناطق التى كانت مأهولة بالسكان أصبحت مستنقعات مائية، وبناءً على تقرير فريق دولة جنوب السودان ستقرر الدولة استعدادها لبدء المشروع، أو تعديله، أو كيفية البدء فيه، وسيتم تنفيذ المشتروع بتمويل مشترك بين مصر وجنوب السودان والسودان نظرا لتكلفته الضخمة ولأنه سيعمل خدمة الدول الثلاث.

وقد تم تنفيذ 70 % من القناة لأنها مشروع قائم منذ سنوات عديدة وتوقف بسبب الحرب الأهلية، فهناك حوالى 160 كيلومترا تم حفرهم ويتبقى 100 كيلومتر فقط حتى تصل إلى نهر السوباط.

* هل يُمكن القول بأن بلادكم سوف تتعرض لضغوط إقليمية لاسيما من الجانب الإثيوبى لوقف المشروع؟

ــ جنوب السودان دولة مستقلة وذات سيادة ولا يُمكن لدولة أن تفرض عليها أجندتها للإضرار بدولة أخرى وموقفنا واضح هو عدم التدخل فى الشأن الداخلى للدول بنفس القدر لا نسمح للدول بالتدخل فى شئون بلادنا. كما أن هذا المشروع ليس له أى تأثير على دول المنبع، وهذا مشروع حيوى ومطروح منذ القرن الماضى فى عهد الاستعمار البريطانى قبل استقلال السودان وجنوب السودان.