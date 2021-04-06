وزير التعليم العالي يستعرض أعمال البنية المعلوماتية بجامعة الجلالة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول الزيارة الميدانية التي قام بها فريق تقني من وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة أعمال البنية المعلوماتية بجامعة الجلالة، وذلك بحضور الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة.

وأشار التقرير إلى توجه فريق تقني من وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة المهندس ناصر الأمير، إلى جامعة الجلالة؛ لتحسين مستوى خدمات الإنترنت المقدمة داخل الكليات وفي الأماكن السكنية للطلاب، وكذلك متابعة أعمال البنية المعلوماتية بالجامعة.

وأوضح التقرير أن الفريق التقني للوزارة تفقد مركز البيانات الرئيسي بالجامعة، وتم التأكد من توافر الإنترنت في المباني والمدرجات بشكل منتظم، كما تم العمل على رفع سرعة الإنترنت والخدمات الإلكترونية المقدمة، تسهيلا على الطلاب في متابعة المحاضرات بنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه، فضلا عن توفير بيئة تعليمية مناسبة.