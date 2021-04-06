قال سامح شكري، وزير الخارجية، تعليقًا على اقتراب الملء الثاني لسد النهضة، إن الدولة تتحرك سياسيًا في كل المسارات، سواء كان ذلك من خلال علاقات مصر مع الشركاء الدوليين أو المنظمات الدولية.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تجري تنسيقًا وثيقًا مع الأشقاء السودانيين في جميع المراحل؛ لوحدة الهدف والمصير.

وذكر أن مصر ستطلع على أي دعوة موجهة من رئاسة الاتحاد الإفريقي فيما يخص مفاوضات سد النهضة، إذا ما تمت صياغتها وفق الرؤية المصرية السودانية ومدى اتفاقها مع الولاية المطروحة من قبل رؤساء الدول والحكومات.