 مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة.. شكري: نتحرك سياسيا في كل المسارات - بوابة الشروق
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مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة.. شكري: نتحرك سياسيا في كل المسارات

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية
أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:26 م

قال سامح شكري، وزير الخارجية، تعليقًا على اقتراب الملء الثاني لسد النهضة، إن الدولة تتحرك سياسيًا في كل المسارات، سواء كان ذلك من خلال علاقات مصر مع الشركاء الدوليين أو المنظمات الدولية.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تجري تنسيقًا وثيقًا مع الأشقاء السودانيين في جميع المراحل؛ لوحدة الهدف والمصير.

وذكر أن مصر ستطلع على أي دعوة موجهة من رئاسة الاتحاد الإفريقي فيما يخص مفاوضات سد النهضة، إذا ما تمت صياغتها وفق الرؤية المصرية السودانية ومدى اتفاقها مع الولاية المطروحة من قبل رؤساء الدول والحكومات.

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