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الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي على الفوز بكأس مصر

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 2:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 2:08 ص

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر.

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والأداء المتميز والانضباط الفني والسلوكي للاعبات الأهلي، وإصرارهن على إحراز الكأس وإسعاد جماهيرهن التي تستحق كل التحية، وتساند ناديها في كل المواقف.

وشهد الشوط الأول منافسة قوية وندية من كلا الفريقين، قبل أن يحسمه الأهلي، بنتيجة 25-17، بفضل تألق لاعبات الأحمر في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.

وبدأ الشوط الثاني بشكل قوي من كلا الفريقين إلا أن فريق الصيد نجح في أن ينهيه لصالحه بنتيجة 25-21.

وفي الشوط الثالث عاد الأهلي بقيادة حمدي الصافي، للمباراة بشكل كبير، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 25-21.

وواصل الأهلي صحوته بتحقيق الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-23 ليتوج  ببطولة كأس مصر، للمرة الـ34 في تاريخ القلعة الحمراء.


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