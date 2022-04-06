المبعوث الأممي: الهدنة في اليمن لحظة ثمينة عرضة للخطر

اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، أن الهدنة التي تم الإعلان عنها الجمعة الماضي، بمثابة لحظة ثمينة لكنها عرضة للخطر.

وأوضح جروندبرج ، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن "هذه هي الهدنة الأولى في اليمن على مستوى البلاد منذ ست سنوات، وهي لحظة ثمينة، إلا أنها عرضة للخطر أيضًا".

وأضاف: "على مدى ما يزيد عن سبع سنوات، عانى اليمنيون من خسارة لا يمكن تخيلها ومن ظروف حياتية صعبة بشكل يصعب تصديقه".

وتابع: "خلَّف النزاع ندوبًا مست كل جانب من جوانب الحياة، يمكن تمييزها في الأسواق والطرق والمدارس والمحاكم والمشافي والبيوت".

وأشار إلى أن" هذه الهدنة تقدم نافذة صغيرة، إلا أنها مهمة، يمكن من خلالها البدء بعكس مسار الواقع الصعب".

وشدد على أنه" لا بد من التأكيد على أنَّ البناء على اتفاق الهدنة لدعم اليمنيين في شقِّ مسار نحو السلام إنَّما هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأطراف ودول المنطقة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأردف المبعوث الأممي "سيعتمد نجاح الكثير من الخطوات القادمة على تلك الجهات، ولم يكن الاتفاق ليكون ممكنًا دون دعم هؤلاء الفاعلين".

ولفت إلى أن" هذا التطور الإيجابي تَذكِرةٌ لنا بأنَّ مبادئ الأمم المتحدة في الدبلوماسية والوساطة لا تزال محورية في إدارة النِّزاعات وفضِّها.. جميع الدول وجميع الأطراف المتحاربة يمكنها، بل يجب عليها، العمل معًا من أجل تحقيق السلام، وهو الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية".

وطالب أطراف النزاع" أن تشارك بحسن نية، بشكل بنًّاء، ودون وضع شروط مسبَّقة في حوار حقيقي حول إنهاء النِّزاع".

وأردف" نادراً ما ينجح وقف إطلاق النار ما لم يرافقه تقدم على المسار السياسي.. أعتقد أن اليمنيين يتحدون في رغبتهم في ثبات الهدنة وتجديدها وتعزيزها كخطوة نحو السلام".