قال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، إن النقابة تقدمت بعدة بلاغات إلى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أخصائية التغذية التي تم القبض عليها، لأنها ليس لديها مؤهلات في مجال التغذية العلاجية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن حصول هذه الأخصائية على الدكتوراة من جامعة إنجليزية عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت ببلاغات أخرى ضد الأخصائية إلى الجهات الأمنية التنفيذية.

وذكر أنه تم القبض على الأخصائية بتهمة النصب والاحتيال بعد معاناة شديدة ومطاردة استغرقت الكثير من الوقت، مؤكدًا أن هذه الأخصائية لا تمت لأي مهنة طبية بصلة، فهي ليست من خريجي كليات الطب البشري أو العلاج الطبيعي أو الصيدلة.

ولفت إلى أنه تم الاجتماع أكثر من مرة مع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لوضع ضوابط ومعايير كيفية ظهور هؤلاء على القنوات الفضائية، ذاكرًا أن أي شخص يريد التحدث عن مجال طبي لا بد أن يحصل على رخصة من نقابته المختصة، مع معرفة مؤهلاته.

وطالب نقيب العلاج الطبيعي، مجلس النواب، بإصدار تشريع يغلظ عقوبة هؤلاء، قائلا: «لا بد أن تتطهر مصر من هؤلاء الناس».

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة «د.س»، خبيرة التغذية، لاتهامها بالنصب على المواطنين والبيع والترويج لأدوية مغشوشة، بحجة أنها تقضي على السمنة.

وكشفت التحريات أن خبيرة التغذية أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، من خلال عديد من القنوات الإعلامية المختلفة، بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.