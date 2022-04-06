واشنطن تحذر الهند من عواقب التحالف مع روسيا

قال كبير مستشاري الاقتصاد للرئيس الأمريكي جو بايدن إن الإدارة حذرت الهند من التحالف مع روسيا، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بخيبة أمل إزاء رد فعل نيودلهي على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن برايان دييس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، قوله للصحفيين اليوم الأربعاء:" هناك بالتأكيد مجالات شعرنا فيها بالإحباط إزاء قرارات كل من الصين والهند، فيما يتعلق بالغزو".

وقال إن الولايات المتحدة أبلغت الهند أن عواقب "تحالف استراتيجي أكثر وضوحا" مع موسكو ستكون "وخيمة وطويلة المدى".

وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا واليابان الكثير من العقوبات الاقتصادية على روسيا ردا على حربها ضد أوكرانيا، في حين رفضت الهند فرض عقوبات وسعت بدلا من ذلك إلى الاستمرار في استيراد النفط الروسي.

وتسبب رد فعل نيودلهي على الغزو في تعقيد علاقتها مع واشنطن التي تعتبر الهند شريكا مهما في مواجهة النفوذ الصيني بقارة أسيا.