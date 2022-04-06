الخارجية الروسية: نواصل العمل مع أمريكا اللاتينية حول التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية

أعلن مدير شئون أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، اليوم الأربعاء، مواصلة بلاده العمل مع دول أمريكا اللاتينية، بشأن التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية.

وقال شيتينين -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "العمل في هذا الاتجاه مع شركائنا الإقليميين كان ولا يزال جاريا، بغض النظر عن الوضع السياسي الدولي، وهذا أمر حتمي إذا أردنا حقا بناء نموذج مالي واقتصادي عالمي أكثر عدلا".

وأضاف "مثل هذا العمل سيستمر من أجل تقليل مخاطر العقوبات، على تنفيذ التعاون التجاري والاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية، وأنا متأكد من أننا سنتوصل إلى قرارات واتفاقيات مناسبة وسنحاول أيضاً التصرف بشكل ديناميكي".

وخلال الشهر الماضي، أعلنت السلطات الروسية أنها تتفاوض مع شركاء من آسيا وأفريقيا، بشأن الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات التجارية، فيما أكد خبراء أنه على الرغم من صعوبة هذه العملية، إلا أن مثل هذا القرار يبدو منطقيا وصحيحا في ظل الظروف الراهنة؛ لا سيما في البلدان التي تربطها علاقات تجارية مع روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 23 مارس الماضي، قرارا بالتعامل عبر العملة الروسية وهي الروبل، لقاء شحنات الغاز المصدرة إلى أوروبا، موضحا أن روسيا "قررت استخدام الروبل في المعاملات التجارية مع الدول غير الصديقة".