إيران تسلّم وكالة الطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية غير المصرّح عنها

أعلنت طهران الأربعاء أنها أرسلت إلى للوكالة الدولية للطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية غير المصرّح عنها، في خطوة من شأنها أن تساهم في جهود إحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العظمى.