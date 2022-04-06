قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، إنه يتابع مسلسل «الاختيار 3»، منوهًا بأن الحلقة الرابعة تعتبر تسجيل حقيقي للأحداث التاريخية، ما يدل على عظمة هذا العمل بجميع أجزائه.

واستشهد محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، بتعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي على المسلسل، بأنه دراما حقيقية تربط الناس بالأحداث الواقعية، مؤكدًا أن مشاهد المسلسل ليس بها أي تزييف، وإنما منطقية وحقيقية.

وأضاف أن ما حدث في حلقة اليوم، يدل على خواء عقول الإخوان، والطريقة البدائية التي كانوا يديرون بها بلد كمصر، مشددًا على أن الجماعة لم تكن لتستمر بهذا الأسلوب في التفكير.

وتابع: «آخره يدير سوبر ماركت أو ملجأ أيتام، إنما يدير بلد وميبقاش متوقع إيه اللي يحصل»، مضيفًا أنه لا بد من الاعتراف بأن بداية نعي الإخوان جاء عن طريق شباب النيابة العامة ورجال القضاء.

مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.