بلومبرج: أردوغان يعدل قوانين الانتخابات لدعم حكمه

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على مجموعة من التعديلات على قوانين الانتخابات، تمهيدا للانتخابات المقررة العام القادم.

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء التعديلات بأنها تعزز فرص حزبه وترسخ التحول نحو نظام رئاسي ينفرد بصورة كاملة بالسلطات.

وتتضمن التعديلات خفض العتبة اللازم أن يحصل عليها الحزب لدخول البرلمان، لكنها تجعل من الصعب على الأحزاب الأصغر الفوز بمقاعد بمفردها، ما يجبرها على الترشح على قوائم يهيمن عليها منافسون أكبر.

كما تسد التعديلات ثغرة كانت ستتيح لأكبر حزب موال للأكراد في البلاد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان الحالي، الالتفاف على حظر محتمل.

وتستثني التعديلات الجديدة الرئيس من قواعد تمنع الوزراء من استخدام موارد الدولة لتنظيم حملاتهم الانتخابية أو عقد تجمعات.

ويبذل أردوغان كل ما في وسعه لإضعاف خصومه السياسيين الذين يديرون بالفعل أهم المدن التركية، في ظل تضرر قاعدته الانتخابية تحت وطأة الارتفاع الهائل للتضخم.