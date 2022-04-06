مكتبة الإسكندرية تحتضن أول حفلات ثلاثي «تيريولا» في مصر

بعد النجاح الذى حققه ثلاثي "تيريولا" المصري في حفله الأول بألمانيا الشهر الماضي، يستعد لأحياء أولى حفلاته في مصر والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية في التاسعة مساء الخميس المقبل 14 أبريل 2022.

أسس تيريولا عازف الناي وعضو الفريق الموسيقار هاني البدري، وهو فريق ثلاثي يضم أيضًا عازف البيانو محمد عصام علي، وعازف الإيقاع محمد عرفة (طبلة، رق، دف، وكاجون).

ويركز الثلاثي على تقديم المؤلفات الموسيقية العربية، وبشكل خاص المقطوعات التي ألفها هاني البدري على مدار العقدين الماضيين، إلى جانب إعادة توزيع مجموعة من المقطوعات المتميزة من أعمال كبار الملحنين العرب بلمسة مختلفة.

يستعد الثلاثي لتقديم مجموعة من مقطوعاتهم الموسيقية المميزة في الحفل المقبل، بالإضافة إلى إعادة توزيع للموسيقي التصويرية التي قدمها الموسيقار الكبير عمر خيرت فى فيلم "الإرهابي" للنجم عادل إمام.

كما سيعزف الثلاثي لأول مرة أحدث مقطوعة موسيقية من مؤلفات هاني البدري والتي ابتكرها في نويبع بين أحضان الطبيعة قبل رمضان بفترة وجيزة، ويقول البدري إن المقطوعة تعتمد في أساسها على إيقاع الكونغا المليء بالنغمات ممتزجا بمقام راست، فهي مزيج رائع بين الإيقاع اللاتيني والمقام الشرقي.

ويأخذنا تيريولا في أغلب مقطوعاته الموسيقية في رحلة حرة عبر قواعد الموسيقى العربية وتستكشف مناطق غير محدودة في التقاليد الموسيقية العالمية، بالإضافة إلى أن الجمع بين الناي والبيانو والإيقاعات يمنح تيريولا لونًا فريدًا من نوعه، يأسر المستمعين سريعا بموسيقى تخاطب الآذان الشرقية والغربية على حدٍ سواء.

وأحيا تيريولا حفله الأول بقاعة بيير بوليز في برلين بألمانيا في 3 مارس الماضي، ضمن برنامج أيام الموسيقى العربية، الذى استمر على مدار 5 أيام ونظمه الموسيقار وعازف العود العراقى المعروف نصير شمة.