بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأربعاء، مع رئيس أيرلندا أوشتاران ناهيرين مايكل دي هيغينز - والذي يقوم بزيارة رسمية إلى النمسا - أزمة الحرب في أوكرانيا وتعزيز التعاون الأوروبي.

وقال بيان للمستشارية النمساوية، اليوم أن الرئيسين أكدا على نمو الصداقة الأيرلندية النمساوية على مدى قرون ومثال على ذلك عملية شامروك وهي استقبال الأطفال النمساويين في أيرلندا بعد الحرب العالمية الثانية.

وذكر البيان أن الرئيسين شددا على أنه يمكن البناء على هذه الصداقة في المستقبل لافتين إلى حرص حكومتي البلدين على التنسيق في ملفات مكافحة جائحة كورونا وتنشيط التعاون التجاري والاستثماري.