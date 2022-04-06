أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيحرص على ألا تتمكن روسيا من تعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات المفروضة على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن، في خطاب أعلن فيه حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "سنضيق الخناق على الاقتصاد الروسي ونواصل العمل على عزل روسيا"، مضيفا "القطاع الخاص سيغادر روسيا... وسنتأكد من عدم تعويض تلك الخسائر".

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنها تواصل، رفقة الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، فرض عقوبات جديدة موسعة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.

وذكر بيان للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، أنه سيجرى فرض عقوبات حظر كاملة على أكبر مؤسسة مالية في روسيا، سبيربانك، وأكبر بنك خاص في روسيا ،ألفا بنك، حيث سيؤدي الإجراء إلى تجميد أصول المؤسستين التي تمس النظام المالي الأميركي، ويمنع الأشخاص الأميركيين من التعامل معهم".

وبحسب البيان فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع على أمر تنفيذي جديد، يتضمن حظرًا على الاستثمارات الجديدة في روسيا من قبل الأشخاص الأميركيين أينما كانوا.

ولفت إلى أن ذلك الإجراء يعتمد على القرار الذي اتخذته أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات بالخروج من روسيا، ويشمل هجرة مصنعي القطاع الخاص وشركات الطاقة وكبار تجار التجزئة والمؤسسات المالية ، فضلاً عن مقدمي الخدمات الآخرين مثل المحاماة والشركات الاستشارية.

كما تشمل العقوبات حظرا كاملا على الشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة، ومنع أي شخص أميركي من التعامل مع هذه الكيانات وتجميد أي من أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأميركية". وستعلن وزارة الخزانة عن هذه الكيانات غدا.