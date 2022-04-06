البيت الأبيض: فظائع مدينة بوتشا قد تكون غيضا من فيض

قال البيت الأبيض إن الفظائع التي ارتكبت في مدينة بوتشا الأوكرانية قد تكون مجرد "غيض من فيض" في الحرب الروسية.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الثلاثاء إن القوات الروسية "ارتكبت على الأرجح أيضا فظائع" في أجزاء من أوكرانيا لم يتسن الوصول إليها بعد.

وأضافت: "ما توقعناه حدث للأسف ولم نر سوى غيض من فيض محتمل بسبب المكان الذي تمكنا من الوصول إليه. لم نتمكن من الوصول إلى مساحة شاسعة من البلاد حيث من المحتمل أن يكونوا قد ارتكبوا أيضا فظائع".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق من "نية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش "ارتكاب فظائع في أوكرانيا".

وأثارت صور صادرة عن بوتشا الصدمة في جميع أنحاء العالم. وتم العثور على مئات الجثث خلال مطلع الأسبوع بعد انسحاب القوات الروسية.

وتلقي أوكرانيا بالمسؤولية في ذلك على الجيش الروسي، بينما تنفي روسيا الاتهامات وتقول إنها لا أساس لها من الصحة.