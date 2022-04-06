معين الشعباني يعلن قائمة المصري لمباراتي الأهلي والإسماعيلي

أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة فريقه التي ستنظم في معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادًا لمباراتي الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي المصري مع الأهلي يومي 9 و13 إبريل الجاري، في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاتة، أحمد ياسر

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، ياسر حمد، هيثم لعيوني، إسلام جمال، إسلام صلاح، إسلام أبوسليمة، أحمد علاء، إسلام المزين، مصطفى أيمن، كريم العراقي، أحمد شوشة

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، ايزي ايميكا، حجاج عويس، أحمد الشيخ، جريندو، محمد عنتر، أحمد حمودي، مصطفى سلطان، حسن على، إسلام عطية، الياس الجلاصي، أسامة الجزار، عموري



خط الهجوم: محمد بلح، عمرو مرعي، أوستن أموتو، حسين رجب، زياد فرج.