صحيفة «الرياض» السعودية: لبنان يعيش أعتم مراحل تاريخه

ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية ،اليوم الأربعاء، أنه قبل ثلاثة عقود كان لبنان ورشة عمل كبرى للتحديث وبناء اقتصاد قوي، وبلداً يسعى ليكون قبلة سياحية واقتصادية وصحية، ونبعا للثقافة والفنون المختلفة، في ذلك الزمن الذي أسست معالمه رؤية رفيق الحريري، حيث كان لبنان يتغير للأفضل كل يوم، واللبنانيون يتطلعون للمستقبل بأمل، دل عليه عودة كثير من المهاجرين إلى وطنهم، ولكن تحول لبلد للاغتيالات المتنقلة، والانفجارات "شبه النووية" كما وصل لحد الإفلاس وأصبح دولة تعيش أعتم مراحل تاريخها.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان "نهاية متوقعة " - "أن تدخل حزب الله على أشقائه في الوطن، حول لبنان إلى جبهة متقدمة لمشروع النظام الإيراني المعادي للعرب، والعروبة، والمستثمر في خراب الدول العربية، وإثارة الفتن داخلها، فماذا كانت النتيجة؟.. بدأ لبنان الجميل يتدحرج إلى الهاوية، ويفقد كل مكتسبات عهد الحريري، ووصل لبنان إلى قاع غير مسبوق برواج تصريحات حول إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي".