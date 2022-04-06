ألمانيا: الآلاف يستلقون على الأرض بالحي الحكومي احتجاجا على الحرب

استلقى بضعة آلاف من الأشخاص على الأرض في الحي الحكومي بالعاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجا على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وقال المتظاهرون في إعلان نشروه عند مبنى البرلمان (رايشستاج) إن الهدف مما يعرف بالسجادة البشرية هو التذكير بالأشخاص الذين تم قتلهم في هذه الحرب.

وكان تحالف لمنظمات أوكرانية قد سجل المظاهرة بمشاركة 5000 شخص.

وبعد بدء المظاهرة بوقت قصير، امتلأ المرج المقابل لمبنى البرلمان بآلاف الأشخاص الذين هتفوا بعبارة: " الحظر على الغاز الروسي والنفط".

كما تخلل المظاهرة تلاوة بيانات من أشخاص من منطقة الحرب، وارتدى الكثير من المتظاهرين ملابس بالألوان الوطنية لأوكرانيا ورسموا دموعا حمراء تحت عيونهم، وفي نهاية المطاف استلقى المتظاهرون على الأرض وأغلقوا عيونهم أو وضعوا أيديهم فوق ظهورهم كما لو أنهم كانوا مكبلين.

وأظهرت صور من بلدة بوتشا الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف جثث للعديد من المدنيين في شوارع البلدة بعد انسحاب الجيش الروسي منها، وقد أثارت هذه الصور حالة من الفزع على الصعيد الدولي.

وتبدي الحكومة الأوكرانية قناعتها بأن الجنود الروس ارتكبوا جرائم حرب في البلدة فيما تنفي روسيا هذه الاتهامات.