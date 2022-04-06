بورشه تستثمر 75 مليون دولار في إنتاج الوقود الإلكتروني

أعلنت شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية، اليوم الأربعاء، اعتزامها استثمار 75 مليون دولار في تطوير مرافق إنتاج صناعية للوقود الاصطناعي أو المعروف باسم الوقود الإلكتروني.

وقالت الشركة في العاصمة التشيلية سانتياجو دي تشيلي إن بورشه ستشتري 5ر12% من أسهم شركة "إتش آي إف جلوبال إل إل سي" التي تبني مع بورشه الموقع التجريبي "هارو أوني" والمنتظر أن يبدأ الإنتاج به منتصف 2022.

ويمكن إنتاج الوقود الإلكتروني باستخدام الكهرباء الخضراء المستخرجة من الهيدروجين وغازات أخرى.

وقال مدير البحث والتطوير في بورشه، ميشائيل شتاينر إن "بورشه تستثمر من خلال حصتها في شركة إتش آي إف جلوبال إل إل سي في مجال عمل جذاب" مشيرا إلى أن بورشه خططت لاستمرار حصتها على المدى الطويل.

وقال شتاينر إن بورشه تعتزم استخدام الوقود الإلكتروني القادم من تشيلي في رياضة سباق السيارات أولا، وأضاف أن من الممكن مستقبلا استخدام هذا الوقود في سيارات بورشه التي تعمل بمحركات الاحتراق على سبيل المثال عند ملء خزان وقود السيارة لأول مرة في المصنع.