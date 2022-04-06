مكافحة الإدمان وشرطة دبي يتعاونان لتبادل الخبرات في إعادة الدمج المجتمعي للمتعافين

وقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بروتوكول تعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات، لترسيخ علاقات الشراكة وتبادل الخبرات في علاج مرضى الإدمان وإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطى المخدرات.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس صندوق مكافحة الإدمان، إن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية ضد مخاطر تعاطي المخدرات وإعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التوعوية للأطفال والشباب وكل شرائح المجتمع الأخرى على مستوى الدولتين.

وأشار عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إلى أنه سيتم إعداد وتطوير الأدلة التدريبية التي تراعي الخصوصية الثقافية لكلتا الدولتين، والمعنية ببناء المهارات الحياتية التي تمكن الأفراد من مقاومة الوقوع في براثن الإدمان.

ولفت إلى أنه تم تعزيز المهارات الوالدية التي تمكن الأسرة من حماية أبنائها من هذه المشكلة، وذلك بالاستناد على الخبرات والمعايير الدولية في هذا الشأن.

من جانبه، قال اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في القيادة العامة لشرطة دبي، إن تجربة الصندوق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين من الإدمان ودورها في الارتقاء بجودة الحياة لديهم، ملهمة ورائدة ومتميزة على الصعيدين العربي والعالمي.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن التعاون مع الصندوق سيساهم في الارتقاء بمجال تدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية العاملة والتطوعية في مجال الوقاية والتوعية والعلاج في كلا البلدين عبر تبادل الخبرات والممارسات النموذجية لدى كل طرف، والتنسيق المشترك مع الجهات الدولية المعنية بذات الشأن.