جانتس في اتصال هاتفي مع عباس: إسرائيل تنظر بخطورة للعمليات الإرهابية الأخيرة

أفادت تقارير إسرائيلية اليوم الأربعاء بأن وزير الدفاع بيني جانتس أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس، وذلك للمرة الأولى منذ موجة الاعتداءات التي شهدتها إسرائيل مؤخرا.

وهنأ جانتس الرئيس الفلسطيني بشهر رمضان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن جانتس القول إن "الأعياد فترة سلام وليس العكس"،

وأبلغه بأن "إسرائيل تنظر بخطورة إلى العمليات الإرهابية التي أودت بحياة 11 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، وستواصل العمل لمنع المساس بالمواطنين وقوات الأمن".

وأعرب عن "تقديره للاستنكار الذي نشره عباس بعد اعتداء بني براك".

وبالتوازي، صادق جانتس على سلسلة تسهيلات مدنية للفلسطينين بمناسبة شهر رمضان، حيث لن يتم تقييد دخول الرجال من سن خمسين عاما فما فوق إلى الحرم القدسي، أما الرجال من سن خمسة وأربعين عاما فما فوق فهم بحاجة إلى تصريح خاص. كما سيُتاح لفلسطينيين من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة زيارة ذويهم من الدرجة الأولى في إسرائيل من الأحد وحتى الخميس طيلة الشهر. كما سيتم توسيع ساعات العمل في المعابر.