قال الفنان أحمد بدير، إنه كان يتمنى تجسيد دور البطل العظيم المشير محمد حسين طنطاوي، منذ عامين، لافتًا إلى أنه أعرب عن تلك الأمنية خلال لقاء تليفزيوني سأله المذيع فيه عن الشخصية التي يرغب أن يقدمها مستقبلًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، أن «طنطاوي شخصية عظيمة أنقذت مصر في ظروف صعبة جدًا»، موضحًا أنه وافق على تقديم أي دور، عندما تواصلوا معه للمشاركة بمسلسل «الاختيار 3».

وأشار إلى أن الله حقق أمنيته عندما أخبروه بتجسيده لشخصية المشير الراحل، متابعًا: «قلت لو مشهد واحد هعمله وأوعوا تضيعوا حلم تقديمي لتلك الشخصية العظيمة، قابلت المشير طنطاوي في حياته، ولمست مدى جديته وطيبته وسماحته وذكائه وهدوئه».

وأعرب عن امتنانه في محاولته لإظهار السمات التي يتسم بها المشير الراحل في المشاهد التي عرضت بالمسلسل حتى الآن، مؤكدًا أن كل النجوم في «الاختيار» يحبون مصر، ويؤدون دورهم – ولو حتى جملة واحدة – بحب.

وأشاد بتعليقات جموع الجماهير من السعودية والعراق والإمارات والأردن وكل الدول العربية، معقبًا: «شعرت أنني أرتقي بتعليقاتهم الجميلة، ما عدا القلة القليلة (الإخوان)، ده الثواب اللي على جنب»، وفقًا لوصفه.

وعن دوره بمسلسل المداح، أوضح أن الشخصية التي يقدمها تموت في الجزء الأول، لكنها تعود في الجزء الثاني لتقوية بطل العمل حمادة هلال، مضيفًا عن شائعة وفاته: «الجماعة قالت ده مات في المداح إيه اللي رجعه تاني؟ تلاقيه غاظهم إني رجعت تاني في المداح».

وأعرب عن سعادته بالاشتراك في مسلسل «راجعين يا هوى»، وخاصة أنه يقدم شخصية مختلفة به، مختتمًا: «العمل قصة أسامة أنور عكاشة الكاتب العظيم، ويعيد روح مسلسلات ليالي الحلمية وزيزينيا، كما يضم فنانين متميزين».