فينجر يحذر ليفربول من تجديد عقد صلاح

حذر أرسين فينجر مدير قسم التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمدرب السابق لأرسنال الإنجليزي نادي ليفربول من تجديد عقد محمد صلاح نجم الفريق.

وقال فينجر في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة ليفربول وبنفيكا في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا إن توقيع صلاح للعقد الجديد مع الريدز سيحل مشكلة للفريق ولكن سيتم خلق مشكلة داخل الفريق خاصة داخل غرف الملابس بين اللاعبين.

وأضاف فينجر:" في بعض الأحيان تقوم بحل مشكلة وتظهر مشكلة أخرى والنادي يفكر بأنه قام بصرف أموال كثيرة للإبقاء على لاعب واحد وهناك لاعبين غير بعيدين عن مستوى صلاح ولكن ليس هناك المال الكافي للتجديد معهم بسبب أنه تم صرف الكثير من الأموال على لاعب واحد".

وأكمل:" على الرغم من هذا صلاح يقدم موسم اسثنائي ومنذ قدومه إلى نادي ليفربول يقدم مستوى أفضل من الموسم السابق لذلك هو يستحق تجديد عقده".

وأتم :" الشيء الوحيد عندما تقوم بالتوقيع مع لاعب بعمر الثلاثين عامًا، كم عدد السنوات التي ستعرضها عليه، لأنه بالفعل وصل إلى أفضل مستوى له، ومن الطبيعي أن يبدأ مستواه في التراجع".

جدير بالذكر أن صلاح اقترب من تجديد عقده مع ليفربول خلال الفترة المقبلة خاصة وأن النجم المصري قام بالتنازل عن بعض مطالبه للاستمرار داخل صفوف الريدز.