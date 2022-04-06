الدوما الروسي: نمتلك الموارد الكافية للإيفاء بالتزاماتنا الدولية رغم العقوبات

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن بلاده تمتلك موارد كافية لتنفيذ التزاماتها الدولية حتى في ظروف العقوبات.

وأضاف فولودين، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الأربعاء، أن واشنطن فشلت في خطتها لدفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار، وتعطيل نظامها المصرفي، لافتا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تضرب الاقتصاد الأمريكي وتؤدي إلى تراجع دور الدولار في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن العالم يشهد بدء نهاية هيمنة الدولار.

وعلى صعيد متصل، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الغرب لا يهتم بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة جراء فرض عقوبات على روسيا.