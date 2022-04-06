 الدوما الروسي: نمتلك الموارد الكافية للإيفاء بالتزاماتنا الدولية رغم العقوبات - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أبريل 2022 10:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الدوما الروسي: نمتلك الموارد الكافية للإيفاء بالتزاماتنا الدولية رغم العقوبات

مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي
موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 10:01 ص

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن بلاده تمتلك موارد كافية لتنفيذ التزاماتها الدولية حتى في ظروف العقوبات.

وأضاف فولودين، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الأربعاء، أن واشنطن فشلت في خطتها لدفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار، وتعطيل نظامها المصرفي، لافتا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تضرب الاقتصاد الأمريكي وتؤدي إلى تراجع دور الدولار في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن العالم يشهد بدء نهاية هيمنة الدولار.

وعلى صعيد متصل، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الغرب لا يهتم بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة جراء فرض عقوبات على روسيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك