 زير الدفاع الأمريكي: المساعدات العسكرية لأوكرانيا مكنتها من التصدي للقوات الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زير الدفاع الأمريكي: المساعدات العسكرية لأوكرانيا مكنتها من التصدي للقوات الروسية

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 9:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 9:56 ص

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن المساعدات العسكرية التي وفرتها الولايات المتحدة لأوكرانيا مكنتها من التصدي للقوات الروسية.

وقال أوستن -أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء- إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن دعم أوكرانيا عسكريا، مؤكدا أن الدعم الأمريكي مكن القوات الأوكرانية من التصدي للعملية العسكرية الروسية.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاده بالدفاع عن الناتو، مؤكدا أن الحلف بصدد مراجعة وجوده المستقبلي في أوروبا الشرقية بعد أن غيرت الحرب على أوكرانيا المناخ الأمني في أوروبا.

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