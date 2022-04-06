 أوباما يمازح بايدن خلال الترويج لقانون الرعاية الصحية: شكرا يا نائب الرئيس - بوابة الشروق
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أوباما يمازح بايدن خلال الترويج لقانون الرعاية الصحية: شكرا يا نائب الرئيس

أوباما يمازح بايدن
أوباما يمازح بايدن
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 12:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 12:46 م

مازح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، خلال تواجده بالبيت الأبيض للاحتفال بمرور 12 عامًا على قانون الرعاية الصحية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "شكرا يا نائب الرئيس بايدن".

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن أوباما عاد إلى البيت الأبيض للمرة الأولى منذ مغادرته سدة الحكم في يناير 2017، وذلك بهدف مساعدة الرئيس جو بايدن، نائبه السابق، للترويج لقانون الرعاية الصحية والاحتفال بالذكرى السنوية لإقرار القانون الذي يعد أبرز إنجازات أوباما التشريعية.

وافتتح أوباما كلمته بالتوجه إلى بايدن بالشكر والتقدير، ممازحا إياه: "شكرا يا نائب الرئيس بايدن "، وتأتي الاستعانة بأوباما في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لجذب اهتمام الناخب الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، وهم يراهنون على الحصول على مساعدة من الرئيس السابق الذي لا يزال يحظى بشعبية بين الناخبين الأمريكيين.

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