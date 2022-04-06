الهند ترصد أول إصابة بالمتحور إكس إي بمدينة مومباي

رصدت الهند بمدينة مومباي، أول حالة إصابة بالسلالة المعروفة بـ"إكس إي" المتحوّر عن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت هيئة مومباي الكبرى البلدية في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد أيضًا حالة إصابة أخرى بالمتحور المعروف بـ"كابا"، مشيرة إلى أن المصابين الاثنين ليس لديهما أي أعراض شديدة للمرض حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت الأسبوع الماضي من أن المتحور الجديد قد يكون أكثر قابلية للانتشار من أي متحور عن كوفيد-19، وتم رصد السلالة الجديدة "إكس إي" لأول مرة بالمملكة المتحدة في بداية العام الجاري.