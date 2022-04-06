غضب في الإسماعيلي بعد إلغاء معسكر الإسكندرية

سادت حالة من الغضب داخل الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، وتحديدا بالجهاز الفني الذي يقوده حمد إبراهيم، المدير الفنى، وذلك عقب إلغاء معسكر الفريق بمدينة الإسكندرية، والذى كان مقررًا له أن يبدأ الخميس حتى موعد مباراة الفريق أمام المصرى البورسعيدى في الدورى، والتى من المقرر أن تقام على استاد الجيش ببرج العرب الأربعاء المقبل.

قام مجلس إدارة النادى برئاسة يحيى الكومى بإلغاء المعسكر بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادى في الفترة الحالية، حيث يرى المجلس أن المعسكر سوف يكلف خزينة النادى مبلغا كبيرا، وهو القرار الذي أغضب المدير الفنى، مؤكدًا أنه قد يؤثر فنيا على مستوى اللاعبين في الفترة المقبلة.

خاض الفريق وديتين أمام فريقى الجونة ومصر المقاصة، حيث تعادل في الأولى بهدف لكل فريق، وتعادل في الثانية أيضا ولكن دون أهداف.