محافظ بورسعيد يلتقي مسؤولي هيئة تنشيط السياحة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مسؤولي هيئة تنشيط السياحة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وسماح الليثي مدير عام مكتب تنشيط السياحة.

واستمع الغضبان لمقترح مسؤولي هيئة تنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة البيئية والطبيعية بالمحافظة، من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات دولية خاصة بمراقبة الطيور المهاجرة والظواهر الطبيعية الفريدة، والتجهيز لإقامة أكبر مسابقة للرالي.

وقال إن المحافظة أصبحت تشهد تطورا غير مسبوق في القطاع السياحي، وأن جهودها تتواصل نحو عودة الريادة للمدينة الباسلة في المجال السياحي، من خلال أعمال إنشاء وتطوير كبرى المشروعات السياحية المتميزة، انطلاقا من خطة وضع بورسعيد على خريطة سياحة الدولة بل السياحة العالمية، وتماشيًا مع التطورات العملاقة بالمحافظة في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية وغيرها.

وأشار إلى إنشاء وتطوير عدد من القرى والفنادق السياحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات السياحية ببورسعيد والاهتمام بالواجهة الحضارية والسياحية، ورحب بمقترح الهيئة مؤكدا تقديم كافة الدعم لجميع الأفكار التي تساهم في التنمية السياحية وتواكب التطورات الكبيرة في العديد من القطاعات على أرض بورسعيد.

ومن جانبها، وجهت مدير عام هيئة تنشيط السياحة الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل، مؤكدة أن محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة التي حظيت باهتمام المسئولين على مستوى الجمهورية لما لها من طبيعة جغرافية تميزها على سواحل البحر الابيض المتوسط وقناة السويس، والتي بها العديد من الأماكن التاريخية والأثرية التي تجذب اهتمام العالم بها.