تقلبات في أسعار النفط على خلفية تجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات فورية على النفط الروسي

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، عاكسة خسائر كان تم تسجيلها في وقت سابق، حيث يقوم التجار بتقييم الحديث عن عقوبات جديدة على صلة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 3ر1% إلى 23ر103 دولار للبرميل عند الساعة التاسعة و46 دقيقة صباحا بتوقيت لندن. كما ارتفع سعر خام برنت تسوية يونيو بنسبة 3ر1% إلى 02ر108 دولار.

يأتي هذا بينما تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على ترتيب حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا بعد لفرض عقوبات تستهدف النفط، إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قالت إن التكتل سيمضي قدما في مشاورات بين أعضائه بشأن التعامل مع النفط الروسي.

وبينما تحركت المملكة المتحدة وواشنطن لحظر النفط الخام الروسي، فمن الصعب على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوهما نظرا لاعتماد دوله الكبير على الطاقة الروسية.