تقارير تكشف العرض الأخير من ليفربول لتجديد عقد صلاح

يتواصل الغموض حول مستقبل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في قلعة الأنفيلد، وسط الأنباء المتضاربة التي تتزامن مع مفاوضات تجديد عقده مع الريدز خلال الفترة الحالية.

وذكر موقع 90 دقيقة البريطاني أن ليفربول مستعد لجعل صلاح هو اللاعب الأعلى أجرًا في النادي بحصوله على 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، إلا أن هذا الرقم لا يزال أقل بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني من مطالب المهاجم البالغة 400 ألف.

وأوضح التقرير أنه يُمكن القول بإن صلاح البالغ من العمر 29 عامًا، يستمتع بأفضل مواسمه مع الريدز هذا الموسم، حيث يشير العديد من النقاد إلى أنه أفضل لاعب في العالم حاليًا، بعدما سجل لديه 28 هدفا وقام بـ 10 تمريرات حاسمة خلال 38 مباراة.

وأضاف الموقع: "ليفربول مستعد لجعل صلاح هو صاحب أعلى دخل في النادي مقابل 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أكثر من فيرجيل فان دايك بـ 50 ألف جنيه إسترليني. لكن صلاح يريد 400 ألف جنيه إسترليني، ليتساوى مع كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي".

وتابع: "إن فكرة التلويح بوداع صلاح هي أمر لا يستطيع مشجعو ليفربول ببساطة فهمه. لا يمكنهم ترك بطل الأنفيلد يرحل"، قبل أن يضيف: "إذا لم يتم الاتفاق على تجديد التعاقد، فقد يرحل الصيف المقبل. إذ ستكون هذه هي الفرصة الأخيرة لليفربول للحصول على قيمة مالية جيدة مقابل الاستغناء عن خدماته، حيث سيُسمح له بالرحيل مجانًا في صيف 2023".

وأشار التقرير إلى أنه طالما كان ليفربول على استعداد لتقديم 300 ألف جنيه إسترليني، راتبًا اسبوعيا لصلاح الذي يطلب 400 ألف جنيه إسترليني، فبالتأكيد يمكن للطرفين إيجاد حل وسط والاتفاق على صفقة مثالية لكليهما.

أما كيفين بالمر، الصحفي بـ صنداي وورلد فقد أكد أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرضًا نهائيًا وأخيرًا لصلاح يقضي بحصوله على 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وأن هناك درجة من الثقة بأنه سيتم قبول هذا العرض في النهاية.