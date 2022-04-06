تونس توقع اتفاق تمويل بقيمة 400 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم العائلات الفقيرة

وقعت تونس اليوم الأربعاء، اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي ستخصص لبرنامج الحماية الاجتماعية للآلاف من التونسيين من بين الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

ويقوم البرنامج الموجه لأكثر من 963 ألف عائلة تونسية، على تعزيز مجابهة تداعيات وباء كوفيد 19 على الأسر الفقيرة والأطفال لمن سنهم أقل من خمس سنوات.

وينص الاتفاق على أن مدة سداد القرض الميسر 17 عاما مع فترة سماح خمس سنوات وبنسبة فائدة أقل من 1%.

وأوضح الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور تشمل التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات الجائحة وتحويلات لدعم الأطفال دون الخمس سنوات من أبناء العائلات الفقيرة.

ويتعلق المحور الثالث بدعم الإصلاحات لنظام الحماية الاجتماعية في مجالات الرقمنة والحوكمة وعمليات الإدماج بالسجل الاجتماعي.

وسيتيح التمويل، وفق الوزير، توجيه منح مالية لـ310 آلاف عائلة تونسية العام الحالي بعد أن كان العدد في حدود 268 ألفا في 2021.

ويعد هذا القرض مكملا لقرض السنة الماضية 2021 والمقدر بـ300 مليون دولار أمريكي.



