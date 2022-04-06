مسؤول عسكري أمريكي يؤيد إنشاء قواعد دائمة بدول الناتو في شرق أوروبا

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أعلن أبرز مسؤول عسكري في الولايات المتحدة تأييده لإنشاء قواعد دائمة في دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شرق أوروبا.

ومثُل رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي أمام الكونجرس الثلاثاء في أول ظهور له منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير.

وقال ميلي إنه يتوقع زيادة الوجود الأمريكي في المنطقة لبعض الوقت.

وأضاف: "نصيحتي هي إنشاء قواعد دائمة ... حتى تحصل على تأثير الدوام من خلال قوى متناوبة تدور عبر قواعد دائمة".

وقال إن هذا سيكون له ميزة إقامة وجود عسكري دائم عن طريق إرسال قوات لتناوب أقصر بدلا من عمليات نشر دائمة لمدة عامين أو ثلاثة أعوام تتطلب نقل العائلات إلى جانب القوات وإيوائها وتوفير التعليم.

وتعارض روسيا بشدة التمركز الدائم لقوات مقاتلة تابعة للناتو في دول شرق أوروبا ، مستشهدة باتفاق يعود إلى التسعينيات.

وقال ميلي إن الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك في دول البلطيق أو بولندا أو رومانيا، "مستعدون جدا" لبناء ودفع تكاليف قواعد للقوات الأمريكية.

وذكر وزير الدفاع لويد أوستن أن حلف شمال الأطلسي لا يزال يناقش كيف ينبغي أن يعزز وجوده الدائم في شرق أوروبا.

وقال أوستن :"إذا رأى الناتو أنه من المناسب تغيير موطئ قدمه، فمن المؤكد أننا سنكون جزءا من ذلك".