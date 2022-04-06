وكالة إرنا: الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة

أعلن مصدر مطلع لوکالة «إرنا» الإيرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة بالخارج.

وقال المصدر في تصريح خاص للوكالة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإفراج عن جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة، بعد التوصل إلى اتفاق جديد، مضيفًا أن الاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي.

وأعلن بعض النشطاء الإعلاميين الإيرانيين، اليوم الأربعاء، عن الإفراج عن جزء كبير من الأموال المجمدة، وهي عدة أضعاف المبلغ الذي تم استلامه مؤخرًا، بعد الاتفاق بين إيران وبريطانيا.

والاتفاق الجديد للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، وهو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.