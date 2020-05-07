الصحة العالمية تعلن عن تفادي أزمة لمرضى الإيدز في أوكرانيا

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أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية عن تجنب أزمة تلوح في الأفق بشأن الرعاية الطبية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز في أوكرانيا في الوقت الحالي.

ومن خلال العمل جنبا إلى جنب مع مبادرة الحكومة الأمريكية (بيبفار)، فضلا عن السلطات الأوكرانية والمنظمات الشريكة، حصلت منظمة الصحة العالمية على حوالي 209 آلاف عبوة من عقار "تي إل دي" المضاد للفيروسات الارتجاعية ، حسبما ذكرت هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه الخطوة بسبب تقارير تفيد بأن آلاف الأشخاص في أوكرانيا يمكن أن تتعرض حياتهم للخطر بسبب انقطاع علاجاتهم من فيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها الآن في وضع يمكنها من تغطية احتياجات معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في أوكرانيا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وأضافت أن الشحنة الأولى من الأدوية دخلت البلاد بالفعل وستصل قريبا إلى مرافق رعاية المصابين بالفيروس.

وهناك ما يقدر بـ 260 ألف مصاب بهذا الفيروس في أوكرانيا، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.