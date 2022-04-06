الخارجية الروسية: نُقيم وضع طرد الدبلوماسيين ونتبنى سياسة الحفاظ على العلاقات

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن بلاده تُقيم الوضع الراهن بشأن طرد الدبلوماسيين الروس من بعض الدول الأوروبية، وموقفها لم يتغير من حيث تبنى سياسة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية.

ووصف جروشكو في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، ما تقوم به الدول الأوروبية من "اضطهاد" للدبلوماسيين الروس بأنه "قطع للشجرة، التي يجلسون عليها".

وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من إمدادات الغاز الروسية، قال نائب وزير الخارجية، إن "الاتحاد الأوروبي يتصرف على نحو يفتقد المنطقية ويشترك في الابتزاز بصدد الطاقة على أساس طفولي".

وأضاف أن "السوق العالمية لا تزال بحاجة إلى الغاز، وآسيا تتطور بسرعة، وكل التوقعات تشير إلى أن احتياجات الغاز ستزداد".

وتابع: "لا تزال بعض الدول الأوروبية تنطلق من مصالحها الوطنية، وسنكون على أتم الاستعداد للتعاون معها على أساس العقود والمبادئ، التي جرى وضعها على مدار السنين".

وأشار جروشكو، إلى أنه لم يخطر ببال أحد، حتى حينما وقعت الحروب الباردة والساخنة على مدار عقود، أن يستخدم التعاون في مجال الغاز كأداة للضغوط السياسية أو الاقتصادية، وقال بهذا الصدد: "إذا كان شركاؤنا أكثر ذكاء، فسيهتمون بالطبع بالحفاظ على مثل هذا الوضع لأطول فترة ممكنة، ولكنهم يحاولون حاليا ممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا ويلجؤون في الواقع إلى الابتزاز في مجال الطاقة".