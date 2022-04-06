ردت الفنانة شيرين رضا، على سؤال حول رأيها في الفنانات اللواتي يقدمن مشاهد جريئة، قائلة إن السيناريو يكون مبني على أشياء أخرى، مثل اتخاذ خطوة أو فتح باب للوصول إلى شيء في النهاية.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن بعض القصص لا تحتاج إلى مشاهد جريئة، وأخرى تحتاج إلى ذلك، مجيبة عن سؤال هل ستوافق إذا عرضت عليها هذه المشاهد بالموافقة.

وتابعت: «ما دام رضيت أبقى ممثلة ورضيت بالعمل ده يبقى اه، انت بتقري وبعدين تمضي مش العكس»، موضحة موقفها حول ما إذا تضع حدود في المشاهد التي تقبلها: «إحنا مش أمريكان، والعادي مبينطبقش علينا أصلا، لأن إحنا مجتمع شرقي وفيه حاجات مقبولة إننا نعملها».

وذكرت أنه منذ بداية السينما في مصر، لم يتم إدخال أشياء جديدة عليها، رغم التطور الحاصل في العالم، معقبة: «إحنا بالعكس شيلنا حاجات، زمان الناس كانت بتلبس مايوهات»، بحسب تعبيرها.