بيرنلي ينهي مسلسل هزائمه بفوز مثير على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

وضع بيرنلي حدا لمسلسل هزائمه الذي استمر في مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه إيفرتون، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد بيرنلي بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، متأخرا بفارق نقطة عن إيفرتون، صاحب المركز السابع عشر.

وبادر ناثان كولينز بالتسجيل لمصلحة بيرنلي في الدقيقة 12، قبل أن يرد إيفرتون بهدفين عن طريق ريتشارليسون في الدقيقتين 18 و41 من ركلتي جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز جاي رودريجيز هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 57، فيما تكفل ماكسويل كورنيه، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85.