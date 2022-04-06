الدفاع التركية تعلن رصد جسم يشبه لغما في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن رصد جسم عائم يشتبه في أنه لغم، في البحر الأسود على خلفية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الأربعاء، أوضحت الوزارة أن فرق «الدفاع تحت الماء»، بقيادة القوى البحرية، تتدخل لتفكيك لغم تم رصده قبالة سواحل إسطنبول على البحر الأسود.

ومنذ أيام، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عدم وجود أي خطرٍ على حركة الملاحة في البحر الأسود، بعد ورود تقارير عن العثور على ألغام بحرية تجرفها مياه البحر الأسود، وتحذيرات روسية سابقة.

وردّاً على سؤال صحفي حول الإجراءات المتّخذة ضد الألغام العائمة في البحر، قال أكار: «نعمل على إزالة هذا الخطر من دون الإضرار بأحد»، وأضاف أنّ «أنشطة مراقبة الألغام تتواصل، بالتنسيق مع قيادة خفر السواحل ومؤسسات أخرى».

وأكد وزير الدفاع التركي أن «سفن البحث عن الألغام وطائرات الدوريات البحرية التابعة لقيادة القوات البحرية في حالة تأهّب، ويجري تقييم الأخطار واتّخاذ الإجراءات اللازمة»، وأشار إلى وضع فرق من القوات الخاصة المنقولة بحراً في حالة استعداد عال».

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت أنّ أنقرة تتخذ الإجراءات اللازمة، بشأن قضية الألغام العائمة في البحر الأسود، بالتنسيق مع رومانيا وبلغاريا المطلتين على البحر أيضاً، وذلك على خلفية اكتشاف لغم قُبالة ساحل مدينة إيغنة أدا التركية (الساحل الغربي للبحر الأسود)، بالقرب من الحدود مع بلغاريا، والبدء في تفكيكه.